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شكرا لمتابعة خبر عن استطلاع: 57% يريدون اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة للعام كله والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعرب متابعو صحيفة "صدى"، عن رأيهم في الطريقة الأنسب لإنهاء الفصل الدراسي الثاني، مشيرين إلى أنهم يروون اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول كنتيجة للعام الدراسي.
وبلغ عدد الذين اختاروا هذا الرأي 57% من المشاركين في استطلاع "صدى"، بينما رأى 16% عقد الاختبارات عن بُعد، و15% رأووا التقييم بالأعمال الفصلية.
ويواصل الطلاب "التعليم عن بُعد" ضمن الإجراءات الاحترازية في المملكة، فيما يُشير مسؤولو التعليم إلى أن هناك خيارات متعددة لاختبارات الفصل الدراسي الثاني.
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