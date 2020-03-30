شكرا لمتابعة خبر عن المستندات المطلوب من العاملين في الزراعة حملها أثناء التنقل خلال فترة منع التجول (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن كافة العاملين في المجال الزراعي يسمح لهم بالتنقل في كافة الأوقات. أكد المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، أن كافة العاملين في المجال الزراعي يسمح لهم بالتنقل في كافة الأوقات. وأضاف أنه يجب عليهم إثبات المهنة مثل السجل الزراعي أو التجاري وبطاقة النحالين والصيادين والشهادة الصحية، والتنقل بالسيارة المخصصة لذلك. وشدّد خلال مؤتمر صحفي اليوم، على عدم جدوى تخزين الأغذية، مؤكدًا أن المنتجات الغذائية متوفرة بجودة عالية، وأن التخزين سينتج عنه زيادة الهدر الغذائي في المملكة.

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