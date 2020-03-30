بالفيديو.. البلديات الخط المساند للصحة في الوقاية من كورونا

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الرياض - علي القحطاني - رافع فريح (صدى): تعد البلديات هي خط الدفاع الأول والدرع المساند لوزارة الصحة في مكافحة انتشار تعد البلديات هي خط الدفاع الأول والدرع المساند لوزارة الصحة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد COVID19، باستمرار ومواصلة أعمال التعقيم والتطهير. وكشف مقطع فيديو، عن جهود بلدية محافظة طريف في تكثيف حملات الغسيل والتعقيم في نطاق واسع للحد من انتشار ⁧‫فيروس كورونا‬⁩ المستجد. ويأتي ذلك ضمن مبادرة ⁧‫القطاع البلدي‬⁩ واستكمالاً لإجراءاتها الاحترازية والوقائية للحد من انتشار الفيروس وتعقيم جميع الشوارع والأماكن؛ فضلًا عن تعقيم وتطهير محلات الغاز.

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