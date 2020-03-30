شكرا لمتابعة خبر عن الشابة إسراء مؤذن: أصبت بالفيروس ولم تظهر عليّ أي أعراض (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت المواطنة الشابة إسراء مؤذن، كيف تم أخذت العدوى من شخص مُصاب بفيروس كورونا و تطورات وضعها من داخل الحجر الصحي.

وأفادت خلال تصريحات تليفزيونية، أنها كانت مخالطة لشخص مُصاب بالفيروس لكنه لم يكن يعلم، وعندما تم تشخيص حالته، اضطرت إلى إجراء فحص وإثبات إيجابية حالتها.

وأكدت أنها لم تشعر بأي أعراض للفيروس ولا زالت، مشيرة إلى أنها لم تُخالط أحد طوال أسبوعين، مضيفة أن تحليلها الآن سلبي ومن المقرر إجراء تحليلًا آخر للتأكد.

وأشارت إلى أنها لم تنقل المرض لأحد؛ بفضل منع التجول، إذ أنها لم تختلط بأحد.