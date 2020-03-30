شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الصحة»: تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، عن تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة.

وأوضح متحدث الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن إجمالي الحالات المتعافية بلغ 115 حالة منها 49 حالة جديدة فيما لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، بينما إجمالي الحالات المصابة 1453 حالة غالبيتها مستقرة.

وقال الدكتور محمد العبدالعالي، أن هناك 16 شخصًا من الحالات الجديدة سجلت لعائدين من الخارج؛ مضيفًا: " أمامنا فرصة كبيرة لكن يجب تجنب التجمعات والبقاء في البيوت ".