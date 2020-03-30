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شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. عائلة بدوية تسقي ماشيتها قرب إحدى قرى عالية نجد عام 1945 والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشفت صور نادرة، عن عائلة بدوية تسقي ماشيتهم قرب قرية القاعية إحدى قرى عالية نجد بين الدوادمي وعفيف، وذلك في عام 1945 م.
وتشتهر القرية بمورد ماء عرف قديماً، حيث كانت قاعاً من الأرض تلتقي فيه مياه السيول، فيما التقط الصور وليفريد ثيسيجر.
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