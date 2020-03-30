بالفيديو..تعقيم طرق الأحياء التي يمنع الدخول أو الخروج منها احترازيا بالمدينة

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى): واصلت أعمال التعقيم لطرق الأحياء الستة التى يمنع الدخول والخروج منها احترازيا في المدينة المنورة. واصلت أعمال التعقيم لطرق الأحياء الستة التى يمنع الدخول والخروج منها احترازيا في المدينة المنورة. وشملت أعمال التعقيم الاستعانة بشاحنات مزودة بمعدات خاصة بالتنظيف، بجانب فرق تكون مهمتها التأكد من قتل كافة الفيروس ومنها فيروس كورونا. يذكر أن الأحياء الستة التى يجرى تعقيمها تتضمن الشريبات، وبني ظفر، وقربان، والجمعة، وجزء من الإسكان، وبني خدرة.

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