محاولة سطو على منزل سيدة يتيمة بجدة.. وأهالي غليل يضبطون المنفذ

أكدت مصادر أمنية لـ«عاجل» أن شرطة منطقة مكة المكرمة باشرت حادث سطو على منزل سيدة بجدة، وأنه تم القبض على المنفذ، وأظهر مقطع فيديو سكان حي غليل بجدة وهم يلقون القبض على المتهم بتنفيذ عملية السطو، واعترافه بوجود مساعدين له، فيما عاتبته إحدى جارات السيدة على تصرفه، قائلة: «ماذا تبغي من فعلك ألا تستحي»، بينما تمتنع «عاجل» عن نشر مقطع الفيديو؛ اعتدادًا بضوابط النشر.

وكانت «عاجل» حصلت على مقطع فيديو أظهر مجموعة من سكان حي غليل بجدة يقومون بالقبض على شاب قام مع مجموعة أخرى بالسطو على منزل تسكنه سيده يتيمة، بينما فرَّ شركاؤه بالجريمة من المكان، واعترف المتهم بعملية السطو للأهالي.

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