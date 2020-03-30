الصحة تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، تسجيل 154 (مائة وأربع وخمسين) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع بذلك إجمالي الاحالات المؤكدة إلى 1453 (ألف وأربعمائة وثلاث وخمسين) حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، إن 49 حالة تعافت من فيروس كورونا.
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