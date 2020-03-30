الأرصاد تعلن «طقس الثلاثاء»: غبار ورياح مثيرة للأتربة على 10 مناطق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هبوب رياح مثيرة للأتربة والغبار الذي يؤثر على 10 مناطق في المملكة.

وأضافت الهيئة، عبر «تويتر»، تأثير الأتربة المثارة على الأجزاء الجنوبية يستمر تأثيرها لتشمل منطقتي الشرقية والرياض وتمتد الى منطقة نجران، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الشرقية من مناطق عسير، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك كذلك على مناطق حائل، الجوف، الحدود الشمالية. وسماء غائمة جزئيًّا قد تخللها سحب رعدية مصحوبة برياح نشطة على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. وأجزاء من شمال المملكة.

وحول حالة البحر الأحمر، توقعت الهيئة، أن يشهد هبوب رياح سطحية، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما يشهد الخليج العربي، شمالية شرقية الى شمالية بسرعة 10-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة لطقس غد الثلاثاء، بمختلف المناطق.

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