«الهلال الأحمر» يطلق 10 فرق إسعافية لدعم المراكز وغرفة العمليات بالرياض

أطلقت هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الرياض، مبادرة دعم المراكز الإسعافية وغرفة العمليات بفرق إسعافية تطوعية، في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد؛ حيث أعلن المشرف العام على الشؤون الإسعافية الدكتور أحمد السلامة، إشارة إطلاق عشر فرق إسعافية ضمن من تمت جدولتهم لدعم العملية الإسعافية.

وتأتي تلك الخطوة، ضمن خطط فرع الهيئة في منطقة الرياض للاستفادة من تطوع منسوبيها في فترات راحتهم؛ كدعم في فترة الأزمات.

ووجه الدكتور السلامة شكره للعاملين في الميدان، وفي غرفة العمليات، وحرصهم على العمل التطوعي الإسعافي؛ حيث ضحوا بوقت راحتهم للعمل والتطوع بفرق إسعافية وأفراد؛ لمساندة زملائهم في الميدان وغرفة العمليات بالمنطقة، قائلًا: «إن ما تقومون به من أعمال انسانيه وتطوعية في المجال الإسعافي، يؤكد حس المسؤولية لديكم تجاه وطنكم والعمق الإنساني، الذي تحملونه بداخلكم خلال ما تقومون به من أعمال إسعافيه في الميدان للمصابين والمرضى».

وعقب ذلك، رفع مدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي، شكره للمشرف العام على الشؤون الإسعافية على قربه ومساندته لما من شأنه دعم الأعمال الإسعافية وتطويرها، مشيرة إلى أن ذلك له أثره الإيجابي في تعزيز الإجراءات الداعمة للاستجابة الإسعافية المتميزة، كما وجه شكره للمتطوعين على مساندتهم زملائهم في ظل الأزمة الحالية.

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يذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن عدد من الحزم والإجراءات الاستعدادية الاستباقية فيما لو حدث أي تطورات في أزمة كورونا المستجد؛ حيث تسخر الهيئة كل إمكاناتها بإشراف ومتابعة من معالي رئيس الهيئة الدكتور محمد القاسم لمواجهة هذه الجائحة، من خلال خطط تعمل الهيئة على تنفيذها بشكل مستمر خلال هذه الأزمة.

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