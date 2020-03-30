«آل الشيخ» يثمن 3 دلائل لأمر الملك بتقديم علاج كورونا مجانًا

قال وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، إن أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، امتداد لعطاءاته الخيرة.

وأضاف الوزير، عبر «تويتر»، أن أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم العلاج مجانًا، هو امتداد لعطاءاته الخيرة؛ وتجسيدًا لما يملكه في قلبه الطاهرلأبنائه المواطنين وإخوانه المسلمين من الرحمة والأخوة وجسد الإنسانية في أسمى معانيها، داعيًا «حفظ الله المملكة وحماها».

إلى ذلك أكَّد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن خادم الحرمين الشريفين، أمر بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، لافتًا إلى أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية من بين الدول الـ10 الأول في إجراء اختبارات التشخيص، مُشيدًا بالتكامل بين القطاعات الحكومية المختلفة.

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