قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، إن المؤسسة العامة للحبوب لديها مخزون 2 مليون كيس جاهز للتوزيع عند الطب. وأضاف «أبا الخيل»، خلال المؤتمر الصحفي، بشأن مستجدات فيروس كورونا، أن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية. اقرأ أيضًا: الصحة تعلن تسجيل 154 إصابة جديدة بكورونا امانة المدينة :قياس درجة حرارة مقدمي الطلبات قبل التوصيل للعملاء

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة البيئة: المملكة حققت اكتفاءً ذاتيًا في العديد من المنتجات الزراعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.