حساب المواطن: هكذا يمكن إضافة المستندات «سارية الصلاحية»

أوضح برنامج حساب المواطن، طريقة إضافة المستند ساري الصلاحية إلى بيانات المستفيدين؛ ليمكنهم الحصول على الدعم بعد حذف المستندات المرفوضة، من قبل البرنامج.
وأضاف البرنامج، ردًا على سؤال أحد المستفيدين بشأن رفض عقد إيجار منتهي الصلاحية من بيانات أحد المستفيدين، أنه حال كانت حالة المستند منتهيًا أو مرفوضًا يمكنك حذفه عن طريق أيقونة «تفاصيل الطلب - إدارة المرفقات» والانتقال إلى أيقونة «الإجراءات» وحذف المستند ثم الضغط على أيقونة «حفظ»، وإرفاق مستند ساري الصلاحية.
وفي شأن ذي صلة، جدد «حساب المواطن» التأكيد أن التابعين المضافين إلى المستفيد الرئيس قبل تاريخ 10 مارس الجاري، سيتم دراسة مدى أهليتهم للحصول على الدعم، وإبلاغهم باستيفائهم لشروط الأهلية، عبر حساب «دراسة الأهلية»، وذلك ضمن دورة الأهلية لشهر أبريل.
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