بالفيديو.. «الشثري» يعدد «جوانب الخير» في الأوبئة

قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري، إن الأوبئة التي تقع على الناس، بها جوانب خير؛ لذلك ينبغي أن نستفيد مما يقع في مجتمعاتنا.

وأضاف «الشثري»، بمقطع فيديو عبر حساب وزارة الصحة بـ «تويتر»، إن من صفة المؤمن أن يكون ممن يحسنون الظن بالله جلَّ وعلا؛ بأن يعلم أن قضاء الله النافذ هو خير العباد ومصالحهم، فبالنظر للأمور من جميع جوانبها يتبين أن ما يقضيه الله على العباد خير لهم، مستشهدًا بقول النبي – صلى الله عليه وسلَّم -، «عجبًا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سَرَّاءَ شكر فكان خيرًا له، وإن أصابته ضَرَّاءَ صبر فكان خيرًا له».

إلى ذلك أكَّد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات فيروس كورونا إن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمر بتقديم علاج فيروس كورونا مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة، لافتًا إلى أن ولي العهد يتابع سير العمل، ويؤكد أن الإنسان له الأولوية القصوى، مشيرًا إلى أن المملكة لم تتردد في اتخاذ الاحترازات الوقائية والاحترازية قبل ظهور فيروس كورونا فيها، موضحًا أنه ليس هناك أي علاج حتى الآن لكورونا، وهناك أبحاث على لقاحات تتم دراستها.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

الربيعة: الملك سلمان أمر بتقديم علاج «كورونا» للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة مجانًا

بالفيديو.. «غلطة» تصيب 12 سعوديًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا