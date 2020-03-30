أخبار السعودية اليوم.. «غلطة» تصيب 12 سعوديًا من عائلة واحدة بـ«كورونا» و«أمانة الرياض» تفتتح سوقًا جديدًا للخضار والفواكه

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الإثنين 30 مارس أبرز الأخبار في المملكة منها، إعلان أمانة منطقة الرياض، افتتاح مركز جديد لبيع الخضار والفواكه، على أن يبدأ العمل به من غدٍ الثلاثاء؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وإصابة 12 فردًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)،

فيديو.. أهالي القطيف العائدون من العزل الصحي: تجربة قاسية والدولة لم تُقصِّر في شيء

عاد عدد من أهالي القطيف الخاضعين للعزل الصحي لمدة 14 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد، إلى منازلهم بعد انتهاء فترة العزل والتأكد من سلامتهم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

جمعية أبوعريش توزع 85 سلة غذائية و250 قسيمة لمستفيديها

بدأت جمعية البر الخيرية في محافظة أبوعريش اليوم الإثنين، بتوزيع 85 سلة غذائية و250 قسيمة شرائية بقيمة تجاوزت 100 ألف ريال على أكثر من 300 أسرة مستفيدة من خدمات الجمعية.

بالفيديو.. «غلطة» تصيب 12 سعوديًا من عائلة واحدة بفيروس كورونا

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب سعودي، يروي فيه كيفية إصابة 12 فردًا من عائلته بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، مناشدًا المواطنين بالابتعاد عن التجمعات الأسرية؛ لأنها كانت سببًا في نقل العدوى لهذا العدد من عائلته.

«الضمان الصحي»: حالتان يغطيهما التأمين عند الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا

أصدر مجلس الضمان الصحي التعاوني تعميمًا لجميع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين، بمعاملة حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا 19 COVID معاملة الحالات الطارئة، وتقديم الخدمة مباشرةً دون الرجوع إلى شركة التأمين على أن يتم إبلاغ الشركة خلال 24 ساعة من وقت استقبال الحالة.

«جامعة جازان» تطلق مبادرة لدعم أبحاث فيروس كورونا

أطلقت جامعة جازان، مبادرة لدعم إجراء الأبحاث الخاصة بفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بدعم من مدير الجامعة الدكتور مرعي بن حسين القحطاني.

«المؤسسة العامة للتدريب» تدعم «الصحة» بـ 134 منشأة و4500 متطوع لمواجهة كورونا

وجه محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، جميع إدارات التدريب التقني والمهني بمختلف مناطق المملكة بتسخير إمكاناتها البشرية والفنية لدعم اللجنة الحكومية المعنية بفيروس كورونا، وتوفير جميع الاحتياجات وتسهيل مهام عملها.

«منشآت» تؤجل الدفعات المستحقة لـ«الإقراض غير المباشر» لمدة عام

أعلنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، تأجيل الدفعات المستحقة لمبادرة الإقراض غير المباشر لمدة عام، اعتبارًا من تاريخ 17 مارس 2020 .

لتقليل التزاحم.. «أمانة الرياض» تفتتح سوقًا جديدًا للخضار والفواكه

أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح مركز جديد لبيغ الخضار والفواكه، على أن يبدأ العمل به من غدٍ الثلاثاء؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

الأرصاد تنبه إلى سحب رعدية ممطرة على جازان وأتربة مثارة بنجران

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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الإثنين، إلى رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على منطقة نجران.

لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء.. «أمير عسير» يوجه بتقليل إضاءة الطرق بنسبة 50%

وجَّه أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال، اليوم الإثنين، بتقليل إضاءة الطرق الرئيسية والفرعية في المنطقة بـ50%، وذلك لتعزيز الخدمات المقدمة من الكهرباء، بما لا يتعارض مع الأمر السامي الكريم بمنع التجول، مع الأخذ في الاعتبار سلامة العاملين بالقطاع الكهربائي خلال أزمة كورونا.

الجوازات: لا يلزم سداد المخالفات المرورية للتمديد للمقيمين 3 أشهر

أوضحت المديرية العامة للجوازات، أن التمديد يتم لمدة 3 أشهر بشكل آلي للمقيمين الذين انتهت فترة إقامتهم، وأنه لا يلزم سداد المخالفات المرورية من أجل تفعيل التمديد.

بالنشيد الوطني.. السعوديون يصطفون في مواجهة كورونا على طريقتهم الخاصة

بينما فضَّل المواطنون في إيطاليا وإسبانيا، مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، بالغناء مساء كل ليلة في الغالب أو بالتصفيق أحيانًا للأطباء والممرضين ومساعديهم لإظهار امتنانهم للعاملين في المجال الصحي، الذين يخاطرون بحياتهم لمواجهة خطر فيروس كورونا، ضرب المواطن السعودي نموذجًا آخر في الاصطفاف يدًا واحدة وصوتًا واحدًا في مواجهة هذا الفيروس.

«حساب المواطن» يكشف حقيقة تعليق نتائج دراسة الأهلية للدورة 28

أكّد برنامج حساب المواطن، أن نتائج إعلان دراسة الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس، صدرت بتاريخ 24/02/2020، ولا صحة لتعليقها لأي سبب.

تفاصيل مبادرة البنوك السعودية لدعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم بسب كورونا

أعلن المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، مبادرة دعم العملاء الذين فقدوا وظائفهم ومصدر رزقهم بسبب فيروس كورونا، عن طريق تاجيل سداد أقساط القروض.

خريطة توضح مراكز ضبط منع الدخول والخروج في محافظة جدة

حدَّدت وزارة الداخلية، مراكز ضبط منع الدخول والخروج في محافظة جدة، وهو القرار الذي اتخذته الوزارة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

كراني: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة ببعض مناطق المملكة.. بدءًا من الثلاثاء

توقع خبير الأرصاد حسن كراني، ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة بدءًا من غدٍ الثلاثاء، بسبب جيب حار قادم من القرن الإفريقي، يؤثر على بعض مناطق المملكة.

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