شرطة الجوف تُطيح بمخالفي الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

ألقت شرطة منطقة الجوف، القبض على مواطنين خالفوا الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، وذلك بإحضار حلاق في استراحة. صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، بأنه بالإشارة للفديوهات المتداولة بوسائل التواصل الاجتماعي وتظهر فيها مجموعة من المواطنين بعد إحضارهم حلاقًا داخل استراحة، في تجاوز لقرار إغلاق محلات الحلاقة احترازيًا ومنع ممارستها، في مخالفة صريحة للإجراءات الوقائية الاحترازية الموصى بها للحد من انتشار فايروس كورونا، وقيامهم بتوثيق ذلك ونشره، فقد تمكنت الجهات الأمنية من ضبطهم وإيقافهم، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم .

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