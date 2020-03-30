السعودية اليوم / كشافة تعليم المدينة تشارك في التوعية من فيروس كورونا



المدينة المنورة 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واس

تشارك كشافة تعليم المدينة المنورة تحت شعار "حنا قدها" بحزمة من البرامج التطوعية مساهمة منها مع باقي القطاعات الحكومية والجهات المختصة بالمنطقة في الحملة التوعية للحد من انتشار فيروس كرونا المستجد وتحقيقاً لشعار( كلنا_مسؤول ).

وشارك أكثر من ( 20 ) قائداً كشفياً من كشافة تعليم المدينة في الجوانب التوعوية للحد من انتشار هذا الوباء بتوزيع الكمامات والمعقمات للمواطنين والمقيمين من رواد حلقة الخضار والتوعية بأهمية تنظيم حركة السير والدخول والخروج من وإلى السوق وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي ، انطلاقاً من المبادرة الوطنية الكبيرة (#كلنا _مسؤول ) ، وتهدف هذه المشاركة من الكشافة للمساهمة في توعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحهم وفئاتهم بفيروس كرونا الجديد، وإرشادهم للسلوكيات التوعوية السليمة التي يجب عليهم اتباعها مع أفراد المجتمع الخارجي ومع أسرهم والتي سوف تسهم بعون الله في الوقاية منه والحد من انتشاره.

وأوضح مدير عام تعليم المدينة ناصر العبدالكريم، أن هذه المشاركة تأتي ضمن أنشطة وبرامج كشافة المنطقة التطوعية المختلفة ، مساهمةً منها إلى جانب باقي الجهات الحكومية في مواجهة هذه الجائحة ، من خلال الدعم والمساندة لباقي القطاعات الحكومية والجهات المختصة بالمنطقة كالصحة والأمانة والشرطة والمرور ، مؤكداً الاستعداد الكامل من كافة منسوبي ومنسوبات التعليم للمشاركة والمساهمة في كل ما يدعم هذه الحملة التوعوية ( كلنا .. مسؤول ).

//انتهى//

18:04ت م

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