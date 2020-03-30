السعودية اليوم / محافظ ظهران الجنوب يتفقد نقاط الفحص البصري بمركز الثويلة



ظهران الجنوب 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, نقطة الفحص البصري بمركز الثويلة جنوب المدينة التي كثفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية مستخدمي الطرق بإجراءات الوقاية من فيروس

وفي مدخل مركز علب التابع لمحافظة ظهران الجنوب اليوم, كثفت نقطة الفحص البصري جهودها لفحص سالكي الطريق والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المحافظات، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.

// انتهى //

17:56ت م

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ظهران الجنوب 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستفقد محافظ ظهران الجنوب محمد بن فلاح القرقاح اليوم, نقطة الفحص البصري بمركز الثويلة جنوب المدينة التي كثفت إجراءاتها الوقائية من خلال تخصيص منطقة للفرز الصحي، ولتوعية مستخدمي الطرق بإجراءات الوقاية من فيروس كورونا ، والطرق السليمة لغسل اليدين والمحافظة على النظافة العامة، إلى جانب إجراء الفحص البصري للمواطنين والمقيمين عبر جهاز لقياس درجة الحرارة بالأشعة تحت الحمراء دون التلامس لتقييم الحالات وفرزها، وتقديم الإرشادات الصحية للتوعية بالأساليب الصحيحة للوقاية من الفيروس بالمحافظة على نظافة اليدين والبعد عن التجمعات.وفي مدخل مركز علب التابع لمحافظة ظهران الجنوب اليوم, كثفت نقطة الفحص البصري جهودها لفحص سالكي الطريق والتأكد من خلوهم من أعراض الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد19)، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية الصادرة من الجهات الصحية في المملكة، وإنفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بنصب نقاط فرز بصري بمداخل المحافظات، لتعزيز الوقاية الاحترازية والتوعية بكيفية الوقاية من الفيروس.// انتهى //17:56ت م0143

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