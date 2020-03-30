السعودية اليوم / أمانة الحدود الشمالية تعزز إجراءاتها الوقائية في المواقع الحيوية بأكثر من 20 فرقة



عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

عززت أمانة منطقة الحدود الشمالية إجراءاتها الوقائية في المواقع الحيوية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد برفع طاقتها وفق خطط وآليات تسهم بإذن الله في ضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.

وأكد أمين أمانة المنطقة المهندس شمام الشمري أن الأمانة جهزت أكثر من 20 فرقة تضم أكثر من 1224 عامل نظافة وإصحاح بيئي ونحو 370 آلية نظافة وإصحاح بيئي على مدار 24 ساعة للتأكد من تعقيم وتطهير جميع الأسواق والمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بـ3400 جولة شملت العديد من المواقع الحيوية والمنتزهات والميادين ونحوها بالتعاون مع الجميع من الجهات الحكومية المشاركة, مؤكداً عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة وتطهير المواقع أولاً بأول.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس

// انتهى //

17:53ت م

0140



عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسعززت أمانة منطقة الحدود الشمالية إجراءاتها الوقائية في المواقع الحيوية للحد من انتشار فيروس كورنا المستجد برفع طاقتها وفق خطط وآليات تسهم بإذن الله في ضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.وأكد أمين أمانة المنطقة المهندس شمام الشمري أن الأمانة جهزت أكثر من 20 فرقة تضم أكثر من 1224 عامل نظافة وإصحاح بيئي ونحو 370 آلية نظافة وإصحاح بيئي على مدار 24 ساعة للتأكد من تعقيم وتطهير جميع الأسواق والمجمعات التجارية، مشيرا إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بـ3400 جولة شملت العديد من المواقع الحيوية والمنتزهات والميادين ونحوها بالتعاون مع الجميع من الجهات الحكومية المشاركة, مؤكداً عدم التهاون في ما يمس الصحة العامة وتطهير المواقع أولاً بأول.وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية تواصلاً للجهود التي تبذلها حكومة المملكة في التعامل مع فيروس كورونا الجديد والحد من انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، وتوفير أقصى درجات الوقاية للمواطنين والمقيمين.// انتهى //17:53ت م0140

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