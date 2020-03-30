- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية... إجمالي إصابات كورونا 1453 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة والان مع التفاصيل
الإثنين 30 مارس 2020
صورة أرشيفية
أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة.
وأعلن المتحدث باسم الصحة السعودية، عن "تسجيل المملكة 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، ليصل مجموع المصابين بفيروس "كورونا" إلى 1453 مصاب"، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكد متحدث وزارة الصحة السعودية، أن الحالات المصابة بالفيروس تتلقى الرعاية اللازمة.
كما أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 49 حالة تعافي من الفيروس، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 115 حالة.
يشار إلى أن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، أمر اليوم الاثنين، بالعلاج المجاني لجميع المصابين بفيروس كورونا المستجد من المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة.
وقال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي، إن "الملك سلمان أمر بعلاج مرضى "كورونا" من مقيمين ومواطنين ومخالفين لنظام الإقامة في جميع أنحاء المملكة مجانا".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية... إجمالي إصابات كورونا 1453 بعد تسجيل 154 إصابة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.