شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الاكتفاء الذاتي من الأسماك يقترب بنسبة 55% والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، أنه بفضل توجيه القيادة - حفظها الله - وبالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، وبسواعد أبنائها، يقترب حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة بنسبة 55%.

ففي عام 2016 تم إنتاج 90 ألف طن أسماك وهو ما يمثل 15 % من الاحتياج المحلي، بينما في عام 2019 بلغ الإنتاج 155 ألف طن بنسبة 55%.