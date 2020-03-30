شكرا لقرائتكم خبر عن حلم الاكتفاء الذاتي من الأسماك يقترب بنسبة 55% والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم، أنه بفضل توجيه القيادة - حفظها الله - وبالاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية التي تتمتع بها المملكة، وبسواعد أبنائها، يقترب حلم الاكتفاء الذاتي من منتجات الأسماك في المملكة بنسبة 55%.
ففي عام 2016 تم إنتاج 90 ألف طن أسماك وهو ما يمثل 15 % من الاحتياج المحلي، بينما في عام 2019 بلغ الإنتاج 155 ألف طن بنسبة 55%.
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