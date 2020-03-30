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شكرا لقرائتكم خبر عن تستمر 10 أيام.. 46 معدة تشارك فى المرحلة الثانية لتعقيم الخبر والان نبدء بالتفاصيل
وأوضحت الأمانة أن المرحلة الثانية تشمل تعقيم طريق الملك عبد الله، وشارع الملك عبدالعزيز، وجميع الشوارع الداخلية بأحياء الثقبة والخبر الجنوبية، وأحياء العزيزية ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تُبذل لضمان أعلى مستويات الحماية للمجتمع والوقاية من فيروس كورونا المُستجد.
وثمنت الأمانة مساندة إحدى الشركات الوطنية بالتعقيم والدعم باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات ووفق أفضل الممارسات المتبعة في هذا المجال، مبينة أن مساندة الجهود الرسمية هي دلالة على حيوية المجتمع ومؤشر على تقدّم الأمم للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، و أنه يعكس مدى الوعي في تعزيز التكامل المؤسسي، مشيدة بجهود الكوادر البشرية المشاركة في هذه المهمة التي تهدف إلى الحفاظ على السلامة العامة ودرء الوطن من أي مخاطر.
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