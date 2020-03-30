شكرا لقرائتكم خبر عن " الصحة": 154 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي يصل 1453 والان نبدء بالتفاصيل

- تعافي 49 حالة من فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 115 حالة شفاء

- متحدث البيئة: حققنا نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية

- قيمة الهدر الغذائي بالمملكة تصل ٤٠ مليار ريال

قال متحدث وزارة الصحة د. محمد العبدالعالي فى المؤتمر الصحفي المشترك مع متحدث وزارة البيئة، أنه تم تسجيل 154 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا بالمملكة، وبلغ عدد مجموع المصابين بفيروس كورونا بالمملكة 1453.

وأشار متحدث الصحة إلى تعافي 49 حالة من فيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 115 حالة شفاء.

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فيما قال المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة: المملكة حققت نسب اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية.

الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق على سبيل المثال، فلدى المؤسسة العامة للحبوب بحمد الله مخزون بحدود ٢ مليون كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب.

والإنتاج اليومي لمطاحن انتاج الدقيق يبلغ ١٥ ألف طن والذي يغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملا ، وابتداء من الشهر القادم سيبدأ موسم استلام مايقارب من ٧٠٠ ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من مليون ومائتان الف طن من القمح المستورد.

وتخزين المواد الغذائية سيساهم في نهاية الأمر بهدر غذائي كبير سيرفع من أرقام الهدر والفقد الغذائي في المملكة التي تتجاوز ٣٣٪ من إجمالي الأغذية في المملكة، ويصل قيمة الهدر الغذائي بالمملكة ٤٠ مليار ريال.