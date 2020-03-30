السعودية | 154 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. "الزموا البيوت"

شكرا لقرائتكم 154 إصابة جديدة بكورونا في السعودية.. "الزموا البيوت" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، الاثنين، أن هناك 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقال إن 16 إصابة بكورونا سجلت لعائدين من الخارج وتم عزلهم بمجرد وصولهم إلى المملكة، أما باقي الحالات فلمخالطين لحالات سبق الإعلان عن إصابتهم بالوباء.

كما أشار إلى ارتفاع عدد الإصابات في السعودية إلى 1453، غالبيتها مستقرة، في حين تعافى 115 شخصاً من كورونا حتى الآن.

إلى ذلك أضاف: "أمامنا فرصة كبيرة، لكن يجب تجنب التجمعات والبقاء في البيوت".

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في سياق متصل، أعلن وزير الصحة، توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بتقديم العلاج مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

(أرشيفية من فرانس برس)

كما أكد الربيعة أن هذا الأمر يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

وعن لقاح أو علاج للجائحة الدولية، لفت إلى أنه لا يوجد حتى اليوم أي علاج معتمد أو ثابت لكورونا، مشيراً إلى أن كل اللقاحات المتداولة تحتاج إلى فترة تجريب.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض الاثنين.