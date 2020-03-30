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شدد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، على أن الأمريكيين يحتاجون لمواصلة الجهود التي تستهدف احتواء تفشي فيروس "كورونا"؛ لكي تتراجع معدلات الإصابة.
وقال "فاوتشي" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "بعد أن مدد الرئيس دونالد ترامب أمر البقاء في المنزل حتى نهاية شهر أبريل، شعرنا أنه إذا تراجعنا قبل الأوان، فسيكون ذلك تسارعاً أو ارتداداً لشيء ما قد يجعلك أبعد من الوضع الذي كنت فيه من قبل"، وفقاً لـ"رويترز".
فيروس كورونا الجديد
مسؤول أمريكي: البقاء في المنزل حتى نهاية أبريل ضروري لمنع تفشي "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30
شدد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، على أن الأمريكيين يحتاجون لمواصلة الجهود التي تستهدف احتواء تفشي فيروس "كورونا"؛ لكي تتراجع معدلات الإصابة.
وقال "فاوتشي" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "بعد أن مدد الرئيس دونالد ترامب أمر البقاء في المنزل حتى نهاية شهر أبريل، شعرنا أنه إذا تراجعنا قبل الأوان، فسيكون ذلك تسارعاً أو ارتداداً لشيء ما قد يجعلك أبعد من الوضع الذي كنت فيه من قبل"، وفقاً لـ"رويترز".
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:39 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:02 PM
شدد على حاجة الأمريكيين لمواصلة جهود المكافحة
شدد مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية بالولايات المتحدة أنتوني فاوتشي، اليوم الاثنين، على أن الأمريكيين يحتاجون لمواصلة الجهود التي تستهدف احتواء تفشي فيروس "كورونا"؛ لكي تتراجع معدلات الإصابة.
وقال "فاوتشي" في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن": "بعد أن مدد الرئيس دونالد ترامب أمر البقاء في المنزل حتى نهاية شهر أبريل، شعرنا أنه إذا تراجعنا قبل الأوان، فسيكون ذلك تسارعاً أو ارتداداً لشيء ما قد يجعلك أبعد من الوضع الذي كنت فيه من قبل"، وفقاً لـ"رويترز".
، مسؤول أمريكي: البقاء في المنزل حتى نهاية أبريل ضروري لمنع تفشي "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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