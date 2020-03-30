محمد بن مسعود - الدمام - وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة. وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد. وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس. فيروس كورونا الجديد نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30 أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة. وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد. وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس. Advertisements 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 04:30 PM اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 05:02 PM وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا وقف التنقل في لاغوس وأبوجا لمدة 14 يومًا أعلنت نيجيريا عن تسجيل 97 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة حالة واحدة. وأمر الرئيس النيجيري محمد بخاري بوقف التنقل في لاغوس والعاصمة أبوجا لمدة 14 يومًا للاحتراز من تفشي وباء كورونا المستجد. وقال "بخاري" في كلمة نقلها التلفزيون الحكومي: هذه القيود ستسري على ولاية أوغون المجاورة للاغوس. ، نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نيجيريا تسجل 97 إصابة بكورونا وحالة وفاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.