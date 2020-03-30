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ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة؛ لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي، حسبما أوردت "رويترز".
وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة 455 شخصًا وأصيب به 57298 ألفًا في البلاد.
وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
فيروس كورونا الجديد
ألمانيا.. سرعة تفشي "كورونا" تمنع تخفيف القيود عن الحياة العامةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30
ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة؛ لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي، حسبما أوردت "رويترز".
وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة 455 شخصًا وأصيب به 57298 ألفًا في البلاد.
وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
04:30 PM
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
05:02 PM
أصاب 57298 ألفاً وقتل 455
ذكر متحدث باسم الحكومة الألمانية، اليوم (الاثنين)، أن فيروس كورونا ينتشر بوتيرة سريعة؛ لدرجة لن تجعل من الممكن تخفيف القيود على الحياة العامة في البلاد في الوقت الحالي، حسبما أوردت "رويترز".
وتفرض ألمانيا قيودًا صارمة لاحتواء تفشي الفيروس، الذي أودى بحياة 455 شخصًا وأصيب به 57298 ألفًا في البلاد.
وأغلقت المدارس والمتاجر والمطاعم والمنشآت الرياضية أبوابها وأوقفت شركات عديدة إنتاجها للمساعدة في إبطاء تفشي المرض.
، ألمانيا.. سرعة تفشي "كورونا" تمنع تخفيف القيود عن الحياة العامة ،
المصدر : الخليج 365
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