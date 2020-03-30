محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا. فيروس كورونا الجديد الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-03-30 أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا. 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 Advertisements 04:30 PM اخر تعديل 30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441 05:02 PM إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة أعلنت الصحة الإماراتية الاثنين، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الشفاء من الفيروس بلغ 61 حالة.

ولفتت وزارة الصحة الإماراتية إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 220 ألف فحص مخبري، داعية الجميع إلى تحمل المسؤولية تجاه أنفسهم والمجتمع إلى حين انتهاء أزمة وباء كورونا. ، الإمارات: تسجيل 41 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365

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