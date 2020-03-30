وزارة الصحة تعلن 154 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا .. التفاصيل

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أعلنت وزارة الصحة اليوم الإثنين 30 مارس 2020 عن تسجيل 154 حالة إصابة جديدة و عدد حالات الشفاء 49 حالة و لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة و الحالات الجديدة تم تسجيلها بحسب المدن التالية :

مكة 40

الدمام 34

الرياض 22

المدنية 22

جدة 9

الهفوف 6

الخبر 6

القطيف 5

الطائف 2

ينبع 1

بريدة 1

الرس 1

خميس مشيط 1

الظهران 1

صامطة 1

الدوادمي 1

تبوك 1





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