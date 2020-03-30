أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الإثنين، بدء عملية لتدمير أهداف عسكرية حوثية مشروعة وتدمير القدرات النوعية والتهديد الباليستي، مؤكدًا استمراره في اتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة ضد انتهاكات الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.
وأشار تحالف دعم الشرعية في اليمن، إلى اتخاذه كل الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من الأضرار الجانبية الناتجة عن العملية العسكرية.
وأضاف: اتخذنا إجراءات حازمة ضد انتهاكات الميليشيات المتعمدة في استهداف المدنيين.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف يُعلن بدء عملية عسكرية ضد أهداف حوثية.. ويؤكد اتخاذه إجراءات حماية المدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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