لتقليل التزاحم.. «أمانة الرياض» تفتتح سوقًا جديدًا للخضار والفواكه

أعلنت أمانة منطقة الرياض، افتتاح مركز جديد لبيغ الخضار والفواكه، على أن يبدأ العمل به من غدٍ الثلاثاء؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكرت أمانة الرياض- عبر حسابها بتويتر- أنه من أجل زيادة خيارات المستهلك وتقليل التزاحم في المواقع الحالية، سيتم إنشاء مركز إضافي مؤقت مخصص للباعة السعوديين فقط؛ لبيع الخضار والفواكه، شرق حراج ابن قاسم الجديد، وذلك حرصًا على سلامة السكان وضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضافت الأمانة في بيان لها، أنه سيتم افتتاح المركز يوم غد الثلاثاء (۳۱ مارس 2020م) من الساعة الـ7 صباحا وحتى الـ2 ظهرا.

ودعت المزارعين، وبائعي الخضار والفاكهة الجائلين، وأصحاب برادات المواد الغذائية «خضار وفواكه الصغيرة والمتنقلة (بيك اب - دينا)» إلى التسجيل والحجز عبر قنوات التواصل التالية: مكتب الأمانة في الموقع أو عبر الواتساب أو الرسائل القصيرة SMS على الرقم (۰۳۶۳۳۵۲۳۶).

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