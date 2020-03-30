السعودية اليوم / السودان يعلن وفاة حالة ثانية بـفيروس كورونا



الخرطوم 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس

وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.

// انتهى //

15:59ت م

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الخرطوم 6 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السودانية اليوم ثاني حالة وفاة لمصاب سوداني بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات بالمرض إلى اثنين، بجانب خمسة إصابات مؤكدة.وذكرت وزارة الصحة أن المتوفى رجل ستيني وصل للسودان من الإمارات في 13 مارس.// انتهى //15:59ت م0105

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