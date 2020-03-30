السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يناقش مع وزير التجارة انسيابية إمداد السلع في منطقة عسير



أبها 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أجرى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورنا بالمنطقة أمس، اتصالاً مرئيًا مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.

واستمع سموه إلى شرح من معالي وزير التجارة حول الجهود في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، لاسيما أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًا، حيث قدمت الوزراة التسهيلات والدعم كافة للمصانع مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة والنقل، إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية أنحاء المملكة كافة.

وأشاد معالي وزير التجارة بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.

فيما أكد وكيل الوزارة عقب الاجتماع أنه تم التوجيه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة

// انتهى //

15:56ت م

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أبها 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأجرى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة أزمة كورنا بالمنطقة أمس، اتصالاً مرئيًا مع معالي وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، بمشاركة وكيل وزارة التجارة لحماية المستهلك عمر السحيباني وأعضاء غرفة إدارة الأزمة بعسير.واستمع سموه إلى شرح من معالي وزير التجارة حول الجهود في مراقبة الأسواق وضمان توفر جميع السلع بأسعار مناسبة ودون أي زيادات، لاسيما أن المملكة بشكل عام تتمتع بمخزون وفير من المواد الغذائية المنتجة محليًا، حيث قدمت الوزراة التسهيلات والدعم كافة للمصانع مع متابعتها لتوفير الغذاء وفق خطة لوجستية تشاركية بين وزارتي التجارة والنقل، إضافة للأمن العام، بما يضمن انسيابية الإمداد وتغطية أنحاء المملكة كافة.وأشاد معالي وزير التجارة بوعي المواطنين في تطبيق الاحترازات الصحية، والتباعد الاجتماعي، وإيقاف المناسبات، مما انعكس بشكل إيجابي على تخفيف استهلاك المواد الغذائية.فيما أكد وكيل الوزارة عقب الاجتماع أنه تم التوجيه بتعميم تجربة الوزارة التي جرت مع غرفة إدارة أزمة كورونا في عسير مع مناطق المملكة كافة.// انتهى //15:56ت م0101

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