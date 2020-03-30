السعودية اليوم / أمين الحدود الشمالية يتفقد أعمال فرق الإصحاح البيئي والنظافة العامة



عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

تفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم أعمال فرق الإصحاح البيئي والنظافة بالأسواق العامة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للتأكد من تعقيم وتطهير جميع الأسواق والمجمعات التجارية.

وأكد الشمري أن الأمانة تعمل بطاقتها كافة وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور

‏يذكر أن أمانة المنطقة قامت منذ بداية فيروس كورونا بتنفيذ أكثر من 3600 جولة رقابية، إضافة إلى تخصيص نحو 1200 عامل نظافة وإصحاح بيئي، وأكثر من 370 آلية تعمل على مدار الساعة، كذلك اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار هذا الفيروس.

// انتهى //

15:55ت م

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عرعر 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واستفقد أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام بن سعيدان الشمري اليوم أعمال فرق الإصحاح البيئي والنظافة بالأسواق العامة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات الميدانية للتأكد من تعقيم وتطهير جميع الأسواق والمجمعات التجارية.وأكد الشمري أن الأمانة تعمل بطاقتها كافة وفق خطط وآليات وضعت منذ اللحظات الأولى لظهور فيروس كورونا المستجد للحد من انتشاره، لضمان صحة وسلامة المواطن والمقيم بالمنطقة.‏يذكر أن أمانة المنطقة قامت منذ بداية فيروس كورونا بتنفيذ أكثر من 3600 جولة رقابية، إضافة إلى تخصيص نحو 1200 عامل نظافة وإصحاح بيئي، وأكثر من 370 آلية تعمل على مدار الساعة، كذلك اتخاذ حزمة من الإجراءات والتدابير الاحترازية التي من شأنها الحد من انتشار هذا الفيروس.// انتهى //15:55ت م0098

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