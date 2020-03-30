

نجران 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

كشفت "واس" عبر جولاتها الميدانية المستمرة والمتتابعة على مراكز المواد الغذائية والسوبر ماركت والصيدليات عن وفرة في السلع الغذائية التموينية بمختلف أنواعها، إلى جانب توفر المستلزمات الطبية كالأدوية والمعقمات.

وأبرزت "واس" الحركة الطبيعية الاعتيادية والمرونة والانسيابية من المواطنين والمقيمين خلال تسوقهم، وحرصهم كذلك على تعقيم أيديهم ولبس القفازات والكمام الطبي.

وأكد المتسوقون لـ "واس" أن هذه الخيرات والنعم الكثيرة تعود بعد فضل – الله سبحانه وتعالى - إلى الحكومة الرشيدة - أدامها الله -، التي لم تألُ جهداً في سبيل توفير الحياة الكريمة لهم، واتخاذ كل ما من شأنه الحفاظ على صحتهم وسلامتهم.

بدورها تقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بجولات رقابية مستمرة على مستودعات السلع والمنتجات الغذائية والمواد الاستهلاكية ومحلات الخضار والفواكه والمخابز للتحقق من وفرة السلع والمخزون في الأسواق ومنافذ البيع، والتأكد من تطبيق الشروط الصحية، ومستوى النظافة العام، وتوفر مواد التعقيم، إلى جانب إلزام العاملين بمراكز التسوق والمحال التجارية بلبس الكمام الطبي والقفازات والتعقيم والتطهير للأرضيات والرفوف وعربات التسوق.

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15:54ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "واس" تكشف عبر جولاتها المستمرة على المراكز التموينية والصيدليات بنجران عن وفرة في المخزون الغذائي والأدوية .. ومرونة وانسيابية من المتسوقين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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