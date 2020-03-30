السعودية اليوم / فرع الهلال الأحمر بالباحة ينفذ فرضية نقل حالة مصاب بكورونا المستجد



الباحة 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واس

نفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة اليوم فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس

وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة - وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 - ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.

// انتهى //

15:54ت م

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الباحة 06 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واسنفذ فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة اليوم فرضية مباشرة حالة مشتبه بإصابتها بكورونا المستجد، حيث تلقت غرفة عمليات الهلال الأحمر افتراضياً بلاغاً من مقيم لديه أعراض إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعلى الفور جرى تمرير البلاغ لأقرب مركز إسعافي له وتواصَل الدائرة الطبية بغرفة العمليات مع المصاب حتى وصول الفرقة الإسعافية ونقله للمنشأة الصحية، وبعد الانتهاء من البلاغ اتجهت الفرقة لأقرب مركز تعقيم لتعقيم السيارة بالكامل.وتأتي هذه الفرضية للوقوف على استعدادات الهيئة - وهي الخط الأول في مواجهة حالات الاشتباه بالإصابة بكورونا المستجد COVID-19 - ومدى الجاهزية لدى الفرق الإسعافية.// انتهى //15:54ت م0096

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