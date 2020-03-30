

خيبر 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واس

كثف مكتب البريد السعودي بمحافظة خيبر الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس

وتضمنت هذه الإجراءات التعقيم المستمر داخل مكتب البريد، إضافة إلى إجراءات تخص الموظفين من حيث سياسة العمل عن بعد، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم منها مبادرة " لسلامتك نوصلها لك " ، وذلك بإيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود وبشكل سريع.

// انتهى //

15:54ت م

0094



خيبر 6 شعبان 1441هـ الموافق 30 مارس 2020م واسكثف مكتب البريد السعودي بمحافظة خيبر الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد من خلال إيصال الطرود للعملاء من مواطنين ومقيمين إلى منازلهم في المحافظة والمراكز التابعة لها وفق أعلى المعايير الصحية لحماية المجتمع .وتضمنت هذه الإجراءات التعقيم المستمر داخل مكتب البريد، إضافة إلى إجراءات تخص الموظفين من حيث سياسة العمل عن بعد، إلى جانب تنفيذ عدد من المبادرات لخدمة المواطن والمقيم منها مبادرة " لسلامتك نوصلها لك " ، وذلك بإيصال جميع الطرود والشحنات إلى العملاء في منازلهم بعد التأكد من سلامة هذه الشحنات والطرود وبشكل سريع.// انتهى //15:54ت م0094

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مكتب البريد السعودي بمحافظة خيبر يُكثّف الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.