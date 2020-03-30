

لندن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واس

أعلن متحدث بإسم مكتب شؤون ولي عهد بريطانيا اليوم إن أمير ويلز، الأمير تشارلز أنهى فترة الحجر الذاتي التي خضع لها في مقر إقامته بأسكتلندا منذ تشخيصه بالإصابة بفيروس

وأكد المتحدث إن ولي العهد البريطاني بصحة جيدة الآن ويمارس نشاطه وفقاً لتوجيهات الأطباء والإرشادات الرسمية المتبعة لمحاربة إنتشار كورونا.

يمما ُيذكر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أخضعا نفسهما الأسبوع الماضي للحجر الصحي الذاتي بعد تأثرهما بأعراض الفيروس الخطير.

// انتهى //

15:51ت م

0092



لندن 06 شعبان 1441 هـ الموافق 30 مارس 2020 م واسأعلن متحدث بإسم مكتب شؤون ولي عهد بريطانيا اليوم إن أمير ويلز، الأمير تشارلز أنهى فترة الحجر الذاتي التي خضع لها في مقر إقامته بأسكتلندا منذ تشخيصه بالإصابة بفيروس كورونا المستجد مؤخراً.وأكد المتحدث إن ولي العهد البريطاني بصحة جيدة الآن ويمارس نشاطه وفقاً لتوجيهات الأطباء والإرشادات الرسمية المتبعة لمحاربة إنتشار كورونا.يمما ُيذكر إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك أخضعا نفسهما الأسبوع الماضي للحجر الصحي الذاتي بعد تأثرهما بأعراض الفيروس الخطير.// انتهى //15:51ت م0092

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / ولي عهد بريطانيا ينهي فترة الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.