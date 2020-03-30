السعودية | وزير الصحة : خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 3:00 مساءً, 30 مارس 2020 م أعلن معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا .

وأكد معاليه أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين – أيده الله – على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع .

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده معالي وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم .

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