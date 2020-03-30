شكرا لقرائتكم خبر عن النائب العام: الأمر الملكي بالعلاج المجاني للجميع تعزيز للعمق الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

نشرت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" تصريح للنائب العام قال فيه: خادم الحرمين الشريفين أسّس مرحلة جديدة من تعزيز العُمق الإنساني، ورسّخ القِيم المُتعلقة بجوهر كرامة وصحة الإنسان، بأمره - حفظه الله - القاضي بالعلاج المجاني من كورونا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي أنظمة الإقامة دون أي تبِعات عليهم.

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