شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف: بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية والان نبدء بالتفاصيل

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم، عن بدء عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة تتبع للمليشيا الحوثية الإرهابية، وجاءت العملية العسكرية لتحييد وتدمير التهديد البالستي والقدرات النوعية والتي تهدد حياة المدنيين. وقال المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن التحالف مستمر باتخاذ الإجراءات والوسائل الحازمة والصارمة ضد انتهاكات المليشيا المتعمدة باستهداف المدنيين، مضيفاً: "اتخذنا الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين من الأضرار الجانبية".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: بدء عملية نوعية لتدمير أهداف عسكرية للميليشيات الحوثية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.