شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. تقديم علاج "كورونا" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وأكد أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.