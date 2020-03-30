الارشيف / اخبار السعوديه

بأمر الملك.. تقديم علاج "كورونا" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. تقديم علاج "" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة والان نبدء بالتفاصيل

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وأكد أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك.. تقديم علاج "كورونا" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا