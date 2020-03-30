شكرا لقرائتكم خبر عن بأمر الملك.. تقديم علاج "كورونا" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة والان نبدء بالتفاصيل
وأكد أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة الجميع الذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي لوزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر بأمر الملك.. تقديم علاج "كورونا" مجانا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.