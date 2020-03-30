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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض
أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.
وأكد أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة الجميع، والذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانا لجميع العاملين في المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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