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خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانا لجميع العاملين في المنشآت الصحية بشأن فيروس كورونا

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خادم الحرمين الشريفين يأمر بتقديم العلاج مجانا لجميع العاملين في المنشآت الصحية بشأن فيروس
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس_الرياض

أعلن وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، عن صدور أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بتقديم العلاج مجانا لجميع المواطنين والمقيمين ومخالفي نظام الإقامة، في جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في كل ما يتعلق بالعلاج من فيروس كورونا.

وأكد أن هذا الأمر الكريم يأتي من منطلق حرص خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - على صحة الجميع، والذي وضع لصحة المواطن والمقيم أولوية قصوى لضمان سلامة الجميع.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير الصحة بمقر هيئة الغذاء والدواء بمدينة الرياض اليوم.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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