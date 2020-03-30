، شاهد.. المحاصيل الزراعية متوفرة بجميع أنواعها في نجران ،

محمد بن مسعود - الدمام - المزارعون يفرغون محاصيلهم بعد بيعها ليتم بعدها تسويقها

تشهد مدينة نجران استعادة للحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .

ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران، وتشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي تتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .

وتتوافر المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها، ويقوم المزارعون بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.

مدينة نجران سوق الخضار المركزي