، شاهد.. المحاصيل الزراعية متوفرة بجميع أنواعها في نجران ،

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تشهد مدينة نجران استعادة للحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .
ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران، وتشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي تتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .
وتتوافر المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها، ويقوم المزارعون بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.
مدينة نجران سوق الخضار المركزي
شاهد.. المحاصيل الزراعية متوفرة بجميع أنواعها في نجرانوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-30
تشهد مدينة نجران استعادة للحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .
ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران، وتشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي تتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .
وتتوافر المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها، ويقوم المزارعون بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:52 PM
المزارعون يفرغون محاصيلهم بعد بيعها ليتم بعدها تسويقها
تشهد مدينة نجران استعادة للحركة اليومية لسوق الخضار المركزي بحي الغويلة، الذي يستقبل محاصيل منطقة نجران الزراعية المتعددة التي تتميز بالجودة واعتدال السعر .
ويمتاز سوق الخضار المركزي بحي الغويلة بتوسطه للرقعة الزراعية بمدينة نجران، وتشهد هذه الأيام بدء المزارعين قطف خضار الباذنجان والبازلاء، التي تتم تعبئتها بشكل جيد قبل جلبها إلى السوق، لتبدأ بعد ذلك مرحلة البيع والتفريغ اليومية .
وتتوافر المحاصيل الزراعية بجميع أنواعها، ويقوم المزارعون بتفريغ محاصيلهم الزراعية بعد بيعها، لتدخل بعد ذلك إلى مرحلة التوزيع والتسويق الفردي في محال الخضار والأسواق المركزية بالمنطقة.
، شاهد.. المحاصيل الزراعية متوفرة بجميع أنواعها في نجران ،
المصدر : الخليج 365
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