، شاهد.. المستلزمات الطبية والصحية متوفرة في صيدليات جازان ،

محمد بن مسعود - الدمام - تطبق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعقيم وتطهير العربات

تتوافر الأدوية والمستلزمات الصحية في الصيدليات بمنطقة جازان، في ظل تطبيق جميع التعليمات الواردة من الجهات الصحية المعنية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وما يسهم في الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين.

ويتوافر المخزون العلاجي الكافي من الأدوية وغيرها من المستلزمات الصحية , مع تطبيق الصيدليات للإجراءات الاحترازية المتمثلة في تعقيم وتطهير العربات والمحافظة على المسافات الكافية بين مرتادي تلك الصيدليات ووضع الخطوات والتنظيمات التي تمت بمتابعة الجهات المعنية.

يرمي ذلك إلى التأكد من تطبيق جميع الأنظمة المبلغة للصيدليات في هذا الشأن, مع التأكيد على توفر الأدوية والمستلزمات الصحية بصفة دائمة بما يلبي حاجة المواطن والمقيم بالمنطقة منها.

المستلزمات الطبية والصحية منطقة جازان فيروس كورونا الجديد