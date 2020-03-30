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صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى(10,6)عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.وزارة الطاقة صادراتها البترولية فيروس كورونا الجديد
المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى 10 ملايين و600 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايووكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-30
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى(10,6)عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
30 مارس 2020 - 6 شعبان 1441
02:29 PM
نتيجة إحلال الغاز المنتج من حقل الفاضلي محل البترول الذي كان يُستهلك لغرض إنتاج الكهرباء
صرّح مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، بأن المملكة تعتزم زيادة صادراتها البترولية، بدءًا من شهر مايو المقبل، بنحو 600 ألف برميل يومياً، ليرتفع مجمل الصادرات البترولية السعودية إلى(10,6)عشرة ملايين وستمائة ألف برميل يوميًا.
وتأتي هذه الزيادة نتيجة إحلال الغاز الطبيعي المنتج من حقل الفاضلي، محل البترول، الذي كان يستهلك لغرض إنتاج الكهرباء، بالإضافة إلى انخفاض الطلب المحلي على مشتقات البترول، جراء انخفاض حركة النقل بسبب الإجراءات الاحترازية المُتخذة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
، المملكة ترفع صادراتها البترولية إلى 10 ملايين و600 ألف برميل يوميًا بدءًا من شهر مايو ،
المصدر : الخليج 365
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