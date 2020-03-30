شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. «الربيعة» : قدمنا التوعية لأحد الأشخاص ولم يبالِ فأصيب بالفيروس والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، اليوم الاثنين، أن الوزارة قدمت التوعية لأحد الأشخاص ولكنه لم يبالي وأصيب بفيروس أكد الدكتور توفيق الربيعة، وزير الصحة، اليوم الاثنين، أن الوزارة قدمت التوعية لأحد الأشخاص ولكنه لم يبالي وأصيب بفيروس كورونا المستجد COVID19. وقال وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفي اليوم: " قدمنا توعية لأحد الأشخاص ولكنه لم يبالي وأصيب بفيروس كورونا المستجد"؛ فيما وجه الشكر لجميع المواطنين والمقيمين لالتزامهم بالإجراءات الوقائية التي أقرتها المملكة لمنع انتشار الفيروس. وكان الدكتور توفيق الربيعة، قد أعلن عن أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، حفظه الله، بتقديم علاج فيروس كورونا المستجد مجانًا للمواطنين والمقيمين ومخالفي الإقامة.

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