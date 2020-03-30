شكرا لمتابعة خبر عن الراجحي: دعم القطاع الخاص عامان باثر رجعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أطلق وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سلمان الراجحي، أولى مبادرات صندوق تنمية الموارد البشرية لتمكبن المنشآت وضمان استقرارها.

وقال الوزير عبر حسابه"تويتر" ان المبادرة تستهدف دعم المواطنين والمواطنات في القطاع الخاص، باثر رجعي من بداية يوليو ٢٠١٩، وفيما ستتبعها باقي المبادرات، فيما أوضح المنشور ان الدعم ستصل نسبته ل ٣٠٪ لكلا السنتين، ويكون الدعم للذين تتراوح رواتبهم بين ٤ آلاف و١٥ آلف ريال، كما يستهدف البرنامج الذين لم يستفيدوا سابقا من برامج دعم التوظيف من الصندوق.

وتابع المنشور ان أقصى حد للدعم ٣ آلاف ريال شهريا او ٥٠٪ من الراتب أيهما اقل، كما تضاف نسب للدعم حال كان الموظف امرأه او من الأشخاص ذوي الإعاقة او في المدن غير الرئيسية او المنشآت الصغيرة.